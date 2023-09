Cimarro a jeho snúbenica Broňa spočiatku ich dievčatko svetu príliš neukazovali a jeho tváričku na fotkách zakrývali. Výnimku urobili pri fotkách na titulke španielskeho magazínu, kde rodinka pózovala spoločne. Tentoraz dvojica zverejnila najnovšie zábery malej princeznej, a to pri príležitosti jej veľkého dňa - prvých narodenín ich princezničky Briany. Hrdá mamina pridala okrem nich na Instagram aj krásne vyznanie venované dcérke.

Mario a Broňa ich malú dcérku ukazovali svetu len výnimočne. Zdroj: Instagram/bronigregus

"Zázrak môj milovaný, dnes oslavuješ svoj 1. rôčik. Si tá najvýnimočnejšia osoba, akú poznám. Neverím, že už je to rok, čo mi ťa položili na hruď, dcérka moja. Predtým, než ti zablahoželám, by som sa ti ale chcela poďakovať, ako si mi všetko uľahčovala, a aká si bola počas celého svojho prvého roka dokonalá. Ďakujem miláčik môj, ďakujem zato, aká si a ďakujem zato, že si si ma vybrala ako tvoju mamu. Si výnimočná Briana. Prajem ti to najkrajšie a najlepšie do života, nech si najspokojnejšia, najšťastnejšia, najľúbenejšia a hlavne najzdravšia. Neskutočne ťa milujem. Tvoja mama," napísala rozcítená Broňa. Ku gratuláciám sa pripájame aj my a maličkej želáme len to najlepšie!

