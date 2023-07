Kobielsky je známy z markizáckeho seriálu Mama na prenájom, kde hrá po boku Kamily Heribanovej, no diváci si ho pamätajú aj ako seriálového „otecka” z Oteckov. Hrdým rodičom je však aj v súkromí. S manželkou Alenou majú tri deti – syna Kristiána (18), dcéru Kláru (16) a najmladšieho Krištofa (4).

Vlado s manželkou Alenou a ich najstarším synom Kristiánom. Zdroj: Instagram/vladokobielsky

Pre herca sú jeho milovaní nesmierne dôležití, čo dáva najavo aj množstvom fotografií zo spoločných výletov či bežných, no o to vzácnejších chvíľ. Naposledy sa s fanúšikmi podelil o zábery z oslavy 16. narodenín jeho jedinej dcéry Kláry, z ktorej už vyrástla nádherná mladá slečna. Tento mimoriadny deň strávili v kompletnej rodinnej zostave a so všetkým, čo k správnej narodeninovej párty patrí.

