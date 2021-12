Hviezda Hornej Dolnej a nezabudnuteľný herec Štefan Kožka (66) odišiel do umeleckého neba presne pred rokom. Jeho najstaršia dcéra Andrea to v detstve nemala ľahké.

Kožka pred smrťou ochorel na covid. Iba pár dní pred skonom nahral desivé video, v ktorom opisoval ťažký priebeh ochorenia a do toho neutíchajúco kašľal. Jeho bezvládne telo našiel 14. decembra 2021 u neho doma v maďarskej Rajke jeho sused po tom, ako sa niekoľko dní nehlásil exmanželke Zuzane Skopálovej. Herec bol dvakrát rozvedený. S prvou manželkou mal dcéru Andreu. Tá žije v Austrálii, odkiaľ sa jej pre pandémiu nepodarilo prísť na pohreb. Na Slovensku doteraz nebola, čo ju veľmi mrzí.

Štefan Kožka, druhý zľava, v Hornej Dolnej. Zdroj: TV Markíza

„Nebolo jednoduché byť tak ďaleko, bez možnosti pricestovať na Slovensko. Veľmi mi pomohli nespočetné telefonáty so spriaznenými dušami z čias Trnavského divadla,“ prezradila nám Andrea, ktorá dúfa, že sa jej čoskoro konečne podarí priletieť na Slovensko. Hoci otca zbožňovala, kedysi to ľahké nemala. „Ako malá som neznášala, že rodičia boli neustále v práci v televízii. Bol to hlavný dôvod, prečo neboli so mnou. Teraz som vďačná za možnosť ich vidieť či počuť, najmä z obdobia 70. – 90. rokov,“ dodala.

PREŠETROVANIE NÁHLEJ SMRTI Štefana Kožku (†66) sa skončilo

Anketa Mali ste radi herca Štefana Kožku? Áno 50% Nie 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: