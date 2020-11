Dcéra hudobníkov Šarköziovcov tento rok v lete ukončila štúdium na konzervatóriu a hneď sa vrhla do práce.

Manželia Šarköziovci. Zdroj: FACEBOOK

„Vanesska urobila konkurz do Slovenského národného divadla a nastúpila tam do orchestra ako kontrabasistka. Ďalej študuje aj na vysokej škole, no popritom už pracuje. Venuje sa aj opernému spevu a aj takému tomu svojmu popovému a etnospevu. Ona má tých aktivít strašne veľa. Takže to je dobré,“ pochválila sa dcérou Silvia Šarköziová.

Prečítajte si tiež: