Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v pondelok večer pozvanie do Slovenského národného divadla, kde diskutovala na tému „Invázia Ruskej federácie na Ukrajinu“. V hľadisku sa objavili aj manželia Veronika Cifrová Ostrihoňová a Sajfa, ktorí sa vrúcne zvítali hlavne s jej dcérou Emmou.

Diskusiu s názvom Láska, pravda, chlieb a soľ sa konala v pondelok večer v novej budove Slovenského národného divadla. Moderátorka Zuzana Wienk privítala v Sále činohry nielen prezidentku Zuzanu Čaputovú, ale aj publicistu Martina Milana Šimečku či vikára provinciála saleziánov dona Petra Jacka SDB.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na debate v SND. Nechýbal na nej ani Martin Milan Šimečka. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Prezidentka prišla niekoľko minút pred začiatkom diskusie. Spolu s ňou do divadla prišli aj jej partner Juraj Rizman a obe dcéry Emma a Lea. Témy, ktoré momentálne hýbu celým svetom, si prišli do hľadiska vypočuť aj manželia Cifrovci, novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová či herci Richard Stanke a Jana Kovalčíková, ktorí na úvod čítali niekoľko dramatických textov. A práve Veronika sa nielen po príchode do sály, ale aj po konci debaty horlivo rozprávala s Emmou Čaputovou, ktorá bola len pred pár dňami hosťom jej relácie Silná zostava.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na debate v SND. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Diskusia bola veľmi prínosná a som rada, že sme sa na nej zúčastnili. S Emmou sme sa poznali už pred nakrúcaním Silnej zostavy, myslím si, že je to múdra, príjemná a šikovná mladá dáma, ktorú vždy rada vidím. Tak to bolo aj v pondelok večer po diskusii,“ prezradila nám Veronika. Pani prezidentka si po skončení diskusie našla čas a ešte sa niekoľko minút fotila s ľuďmi vo foyer divadla a následne odišla.



Prečítajte si tiež: