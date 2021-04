Charlotte onedlho oslávi 15. narodeniny. Po smrti otca sa utiahla do ústrania. Nečudo, znášala ju veľmi ťažko, dokonca časť jeho pohrebu presedela v slzách v aute. Pred časom však dala Charlotte o sebe konečne vedieť, a to vo veľkom štýle. Založila si profil na Instagrame a zverejnila tri fotky. Tie ju hneď vyniesli do virtuálnych výšin. Charlotte má však šancu preraziť nielen ako modelka, ale najmä ako speváčka. Nesporný talent zdedila po svojom otcovi.

Karel Gott s manželkou Ivanou na archívnej snímke. Zdroj: profimedia

Vďaka duetu Srdce nehasnou, ktorý napokon vyznel ako Gottova rozlúčková pieseň, si Charlotte vyslúžila obdiv aj uznanie. Nedávno sa však prevalilo, že spevák má utajovaného syna.

Koľko detí splodil Karel Gott? A kto tvrdí, že mal aj nemanželského syna? Dozviete sa v aktuálnej Báječnej Žene číslo 15!

Celký článok nájdete v novom vydaní týždenníka Báječná žena. Zdroj: Archív

Prečítajte si tiež: