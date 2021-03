Český spevák Jiří Schelinger († 30), zomrel pred 40 rokmi, keď skočil z bratislavského Starého mosta do Dunaja. Keďže nebolo preukázané cudzie zavinenie, smrť bola uzavretá ako nešťastná náhoda. Jeho dcéra Andrea (49) prezradila, že otcovu smrť jej tajili. Ako si na slávneho otca spomína?

Spevákova manželka nechcela malé dievčatko raniť, a tak si radšej vymyslela, že mal nehodu a leží v nemocnici. „O tom, že otec už nie je, som sa dozvedela až z okolia," prezradila českému denníku Aha! Andrea Schelingerová.

Jiří Schelinger, ikona československej rockovej hudby. Zdroj: archiv

„Otec pre mňa nikdy nebol umelec, spevák, ale jednoducho len otec. A tak si ho aj pamätám. Jeho pesničky a hudba, ktorú robil, ma oslovili až neskôr. Do desiatich rokov jednoducho dieťa tieto veci veľmi nevníma,” zverila sa Schelingerová. Pamätá si aj to, že otec nebol opitý slávou. „Nikdy sa ku mne nezachoval nezodpovedne, nikdy ma nenechal čakať a ani nikdy nesľúbil to, čo nemohol splniť," zdôraznila Andrea.

Mohlo by vás zaujímať: