Malachovskej dcéra Kristína zrovna nepatrí medzi tie Slovenky, ktoré by sa pretŕčali na internete, no sem-tam sa jej zadarí. Inak tomu nebolo ani nedávno, keď sa ukázala iba sporo odetá. „Voľný deň a zaslúžená regenerácia,” napísala Kristína na Instagrame a priložila aj fotku. A nie hocijakú. Ivetina dcéra sa pochválila sexi záberom, na ktorom má na sebe plavky. V rámci voľného dňa si totiž dopriala aj vírivku. Ešte predtým stihla s manželom odbehnúť 18 kilometrov. Moderátorka relácie o varení tak môže byť právom hrdá na svoje krivky. No, ktovie, čo jej povedal manžel Adam po vzhliadnutí jej sexi fotky...

Kika Kocian. Zdroj: instagram/kika_kocian

