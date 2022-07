Jeden z najstabilnejších párov československého šoubiznisu topmodelka Daniela Peštová a spevák Pavol Habera majú dve spoločné deti. Dcéru Ellu (20) a syna Paula Henryho (13). Okrem toho však Paľo odmalička vychovával aj Yannicka (26), ktorého má blondínka z prvého manželstva s Talianom Tommasom Butim. No a Ella oslávila už sladkých 20!

Ella v čase, keď nosila ešte dlhé vlasy. Zdroj: Instagram Daniela Peštová

,,Happy Birthday. This cool kiddo is turning 20 today!" napísala hrdá mama Daniela vo štvrtok a pochválila sa aj selfie so svojou milovanou dcérou. Tá je stále verná svojmu krátkemu účesu, pre ktorý sa rozhodla v roku 2018.