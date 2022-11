S Braňom Hroncom sa v stredu lúčila plejáda známych ľudí. Zdrvená dcéra Suzie mu po pohrebe venovala vyznanie do neba. „Rozlúčili sme sa s mojím milovaným tatinkom Braňom Hroncom. Bola to krásna rozlúčka a ďakujem každému, kto na neho myslel. Môj tato bol človek výnimočný, taký sa rodí jeden za 1 000 rokov. Bol skromný a veľmi dobrý človek napriek tomu, aký bol génius a všetkému, čo v živote dokázal. Keby som sa mu v živote vedela vyrovnať čo len na 10 percent, tak by som bola so sebou nad mieru spokojná. Ešte raz všetkým ďakujem, čo ste nám písali a čo si v myšlienkach na tata spomínate,” zverila sa Suzie na Instagrame. „Tatinko môj zlatý, ale nám bolo dobre, že? Navždy ťa budem bezhranične ľúbiť a iba v dobrom spomínať. A vlastne ty si a budeš tu stále so mnou, s nami,” dodala.

Braňo Hronec bol zakladateľom modernej populárnej hudby na Slovensku. Zdroj: Ján Juráš

FOTKY ZRONENEJ SUZIE Z POHREBU OTCA V GALÉRII >>

Prečítajte si tiež: