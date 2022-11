Diváci dostali možnosť v aplikácii Love Island hlasovať, čo bude s Davidom ďalej. Keďže ich jeho argumenty absolútne nepresvedčili, viacerí sa zhodli, že v šou by mal skončiť. A tak sa aj stalo. Keď mu moderátorka Zorka Hejdová oznámila, aby si zbalil kufre, Natálie Kočendová sa rozhodla odísť zo šou spolu s ním. Mnohým to prišlo ako logické konanie, keďže šou už čoskoro končí, do vily už žiadny nový bombshell nepríde a nemala by šancu nájsť si niekoho nového.

Gabriela vyspovedala Davida. Ten často nevedel, ako reagovať. Zdroj: VOYO

Keď obaja opustili vilu, na rozhovor si ich zobrala Gabriela, účastníčka minuloročného Love Island, ktorá teraz moderuje reláciu Beach Hut a Davida v nej poriadne vydusila. Diváci sa nestačili čudovať, čoho sú svedkami. Niektorí reláciu ani nedopozerali, pretože sa na jeho hapkanie a výhovorky nedokázali pozerať. David sa neustále vykrúcal a dokola odpovedal to isté, ona sa však nedala odbiť. ,,Chcem počuť áno alebo nie. Boli ste vo vzťahu, keď si odchádzal do Love Island?" pýtala sa ho. ,,To bolo tak na polovicu. Ja som... Čo? Prihlasoval? Ja už neviem, ako to bolo... Keď som sa prihlasoval, my sme sa už vídavali a bavili sa spolu. Na rovinu, ja som ešte mladý, nehanbím sa za to, že som sa vtedy s niekým vídaval. Karty boli na stole, ona vedela, že idem do šou," opakoval David. ,,Takže ste neboli vo vzťahu?" pýtala sa ďalej Gabriela. ,,Nie, iba sme sa vídali, ja som vedel, že do šou pôjdem, ja som nemal čo stratiť, chcel som si aj niekoho nájsť, kto by ma zvládal," brblal David, ktorý sa neustále zamotával do vlastných viet.

Gabriela vyspovedala Davida. Ten často nevedel, ako reagovať. Zdroj: VOYO

Gabriela obom dokonca pustila video s odkazom Rebeky. ,,Moje meno je Rebeka Kajzrová, v tejto chvíli som už teda bývalá priateľka Davida Vitaska a chcela by som ujasniť pár vecí, ktoré sa teraz riešia. Ide o to, že David poprel, že sme spolu chodili alebo vážnosť toho vzťahu, čo mi úprimne veľmi ublížilo. A keďže sme spolu chodili od mája s tým, že ja som poznala jeho rodinu, starých rodičov, dosť víkendov som s nimi trávila, rovnako tak ako on s mojou rodinou vrátane rodinných osláv, všetky tieto veci. A David sa kvôli mne presťahoval aj do Prahy."

,,Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Len nechápem, o čo jej teraz ide, keď dobre vedela, o čom táto šou je. Je to Love Island, šou, v ktorej si človek hľadá lásku," povedala usmiata Natálie Kočendová, ktorá verí, že z Davidovej strany je to definitívne ukončené a po návrate do Prahy s ním plánuje začať budovať vzťah. David sa vyjadril, že medzi Rebekou a ním žiadna láska nebola. Gabriela tak vytiahla aj správy, ktoré si tesne pred odletom písali. David Rebeku lámal, aby sa tiež prihlásila do Love Island a spoločne môžu vyhrať rozprávkovú sumičku. V správach jej písal aj to, že ju miluje.

,,Zo začiatku som jej hovoril, prečo nejde...," hapkal. ,,To znamená, že si mal v pláne, že sa s ňou dáš pred kamerami dokopy znova?" nešetrila ho Gabika. ,,Dúfal som, že keď jej dám takéto náznaky, tak sa jej uľaví. Cítim sa blbo, že to musím povedať, ale iba som to na ňu asi hral," zaklincoval to.Gabriela ho dusila ďalej a šplechla mu do tváre aj to, že keď žene povie, že ju miluje, je zrejmé, že druhý človek to berie vážne. ,,Už keď som priletel a bol som na hoteli, mi bolo blbo, že ona sa cíti zle a hlúpo a zveril som sa o tom Zbyňkovi, že som v Prahe nechal človeka, ktorý ma mal rád," dodal. ,,Keď vedela, že ide do šou, nie je dôvod teraz posielať nejaký ,,čety" a videá," zareagovala Natálie. ,,Keď sa vrátim do Česka, chcem sa s ňou vidieť a ospravedlniť sa jej za to všetko," plánuje David.

Prečítajte si tiež: