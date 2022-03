Od prvého dňa je medzi Jožom a Davidom obrovské napätie. Jozef varil ako prvý, a napriek tomu, že mu v kuchyni pomáhala aj šikovná dcéra Viki, hostia nad jeho menu prevracali očami. A najmä David, ktorý nič nezjedol a všetko skritizoval. Na druhý deň, keď varila Lenka, do seba obaja neustále išli a mali viaceré slovné prestrelky. No keď prišla streda, keď varil David, Jožo sa už neudržal.

Už pri večeri bolo jasné, že je to len otázka času, kedy dôjde k megahádke. Jožovi nechutilo predjedlo, rizoto sa mu zdalo bez chuti a mastné. Konflikt vygradoval pri programe. David si na program zavolal Gipsy Čáve a tí zaspievali niekoľko pesničiek. Jožo počas ich vystúpenia schmatol Davida do tanca, tomu sa to nepáčilo a začala roztržka. Vygradovalo to tým, že po vystúpení Jožo pochváli len hudobníkov a Davidov spev ani nespomenul, čo mladíka vyhecovalo a Jožovi slovne naložil. A vtedy Jozefovi už rupli nervy.

„Buď rád, že som ti nestrelil rovno pri stole. Sopliak ma tu bude urážať,“ kričal Jožo. „Nehuč po mne, dobre?!“ vrieskal David. Situácia bola nepríjemná aj ostatným. „Do*ebeš všetko, čo sa dá,“ pritvrdil Jožo. „Už som bol veľmi vynervovaný. Celý program som mal už v ri*i,“ posťažoval sa hostiteľ. „Nie som žiadny tajtrlík, aby si o mňa niekto nohy šúchal!“ vrieskal Jozef a bol to fakt zázrak, že sa zdržal a drzému Davidovi nedal jednu výchovnú.



