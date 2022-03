Lenka, Ľudvo, David, Nora a Jožo varia tento týždeň v relácii Bez servítky. Všetci okrem Nory už svoje umenie v kuchyni predviedli, no ju to čaká až dnes večer. Od pondelka sú však diváci svedkami obrovského konfliktu medzi Davidom a Jožom. A aby toho nebolo málo, vďaka natáčaniu sa zrejme skončilo aj kamarátstvo medzi Norou a Davidom. Kabrheľová ho totiž nemá problém skritizovať na plné ústa a jeho sa to výsostne dotklo.

Nora Kabrheľová v relácii Bez servítky. Zdroj: tv joj

Na speváka sa každým dňom kopia obrovské hejty a pod každým príspevkom si o sebe číta hrozné veci. Aj preto sa rozhodol, že sa prihovorí ľuďom prostredníctvom živého vysielania na Instagrame. Aj za cenu, že poruší zmluvu o mlčanlivosti. "Môžete sa mi vyhrážať zmluvami, koľko chcete, na očistenie svojho mena budem rozprávať to, čo budem! Odvysielané neboli časti toho programu, kedy mne produkcia zakázala vyslovene robiť svoj program a musel som robiť program podľa nich. Miesto hymny a hlasovej rozcvičky, ktorú som chcel použiť, poza môj chrbát zavolali skupinu Gipsy Čáve, s ktorými síce mám pesničku, ale nemali byť na programe. Pôvodne áno, ale potom som to zrušil, že bude tá slovenská hymna. A oni slovenskú hymnu vymenili za, s prepáčením, po*ebanú zlatokopku. Ja si myslím, že to je aj na vyjadrenie samotnej pani prezidentky," rozčuľoval sa na sociálnej sieti.

David však zašiel ešte ďalej. ,,Ja netvrdím, že som tam bol úplne okey, takýto v skutočnosti nie som, to vie každý, kto ma pozná. Ani sa tu nejdem obhajovať, len vám chcem povedať, prečo som sa tak správal. Pretože mi zatrhli program, už som bol z toho nervózny, aj z Jožka som bol nervózny, ktorému už vôbec nebude nadávať, ani nič. A Chcete vedieť, ako je to s Norou? Nora dostala 8 500 eur za túto reláciu a dokázala si odrezať svoje koleno, pokaziť si kamarátstvo, keď som ju sťahoval z Košíc. Paplóny som jej tam ťahal, všetko bolo vždy v poriadku. Sami ste to videli. A zrazu lóve, lóve, lóve a vtedy urobíme čokoľvek, aj si zničíme kamarátstvo..." rozohnil sa David a Nore poslal aj odkaz.

"Milá Nora, pardón, ja som ťa mal rád, to vieš, aj ťa budem mať rád, ale toto bolo celé použité proti mne. Pokiaľ viem, tak celá relácia sa od pondelka točí okolo mňa, a to bohužiaľ preto, lebo sa určití ľudia nechali uplatiť neskutočnými prachmi. Ona povie, ja nemám nič! Ty nemáš nič? A Kabrheľ čo? Kde máš peniaze? Kde ich máš, sa ťa pýtam? Mám hovoriť ďalej? Sťahoval som ju z Podunajských Biskupíc do Troch veží, kde som jej vybavil apartmán, ale to sa nevykrikuje, je to staršia dáma. Chcete vedieť, koľko som dostal? Teraz mi prišla sms, že nemám hovoriť sumu. Je mi to jedno, poviem aj sumu, poviem všetko. A ona o mne povie, že ja nemám na to byť spevák? Ona môže rozprávať, ktorá žila s Braňom Mojsejom, ktorý bol teda veľký spevák. Normálne vypredával haly a štadióny. No doňho sa púšťať nejdem, on mi nič neurobil, ale bol to je manžel. Nechcem moc útočiť do Nory, nepatrí sa to. Je staršia a je dáma. Nepatrí sa, aby som o Nore hovoril či pije alebo nepije," zachádzal do detailov David, ktorý všetkým prisľúbil, že oveľa viac povie po piatkovej časti.