Dnešným doslova fenoménom začína byť to, že čoraz viac žien podstupuje skrášľovacie zákroky. Medzi také patrí už roky aj Dara Rolins, ktorá má zväčšené prsia, operáciu nosa a netají sa ani botoxom či náplňou pier. Za sebou má aj operáciu viečok. Čo si myslí o takýchto zákrokoch? „Myslím si, že všetko je to o zdravom rozume a je to každého osobná vec. Sama som veľmi na to háklivá, keď mi niekto začne radiť, čo mám a čo nemám robiť. Som dospelá žena, je to moje telo, moja hlava, moje rozhodnutie a nikomu tým neubližujem. Ak si niekto dá ubrať, zväčšiť, zmenšiť, keď mu to urobí dobre a jeho sebavedomie je na úrovni spokojnosti, tak smelo do toho. Myslím si, že tu je opäť dôležité skloňovať zdravý rozum,” prezradila nám nedávno Rolins.

Dara Rolins Zdroj: Instagram

Dara však už niekoľkokrát musela čeliť ostrým útokom na svoju vizáž na sociálnych sieťach či pre jej odhalené fotky. Ako nám priznala, ťažkú hlavu si z toho nerobí, no niekedy ju to vie poriadne vytočiť. „Sú momenty, že im mám niekedy chuť niečo povedať a tzv. si ich upratať, ale dnes má každý patent na Daru a každý má pocit, že môže radiť a montovať sa do všetkého. Mne by v živote nenapadlo napísať do komentára pod fotku Beyonce, že jej niečo nesvedčí alebo že je tlstá atď. Občas ma to rozosmeje, ale, samozrejme, niekedy ma to aj vytočí,” netají sa.

