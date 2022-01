Dara a Pavel sa prvýkrát stretli v roku 2010, keď boli obaja patrónmi Pražského polmaratónu. Speváčka a najlepší český futbalista všetkých čias spolu pózovali fotografom a už vtedy si vymieňali flirtujúce pohľady. Nedvěd bol v tom čase už 16 rokov ženatý s manželkou Ivanou. 11 rokov nato sú z neho a Dary zamilované hrdličky. Iskra medzi nimi preskočila v Taliansku, kde exfutbalista žije.

Rok 2010: Dara Rolins a Pavel Nedvěd na tlačovej konferencii. Už vtedy na neho hádzala zamilované pohľady. Zdroj: profimedia

A odkedy obaja priznali, že tvoria pár, neustále sa chvália zaľúbenými fotkami. Ich skalní fanúšikovia im držia palce a z ich lásky sa úprimne tešia. No sú aj takí, ktorí im predpovedajú skorý rozchod. Z takýchto komentárov, na ktoré je blondínka za tie roky už zvyknutá, si ťažkú hlavu nerobí. No teraz, pri jej novej fotke na Instagrame, sa objavili komentáre, ktoré už ani ju nenechali chladnou. „Zlatokopka!“ napísal jej „fanúšik“ Zdenda. Keď si to Dara prečítala, vybuchla ako ešte nikdy.

„Čo prosím? Myslíte si, že mi ten trojposchodový barák, ďalší v Emirátoch, dve autá v garáži a zopár miliónov na účte niekto venoval? To posledné, čo som, je zlatokopka, Zdendo. To mi ver,“ schladila ho vytočená Rolins, ktorá od hnevu zverejnila, aký luxusný majetok vlastní. Viacerí ľudia sa do nej okamžite pustili, že sa nechutne chvastá, ale oveľa viac sa našlo takých, ktorí sa postavili na jej stranu. Predsa len, nazývať jednu z najúspešnejších žien na Slovensku a v Česku zlatokopkou, je viac ako smiešne. Dara začínala kariéru ako malé dievčatko a za tie roky driny sa z nej stala popová diva, ktorá vypredáva štadióny, platia jej nekresťanské peniaze za firemné akcie, je módnou ikonou, vydáva vlastný diár, má vlastný parfum, vonné sviečky a vrhla sa aj na predaj vlastnej značky oblečenia, pod ktorou si môžete objednať džínsy, tričká, čiapky či mikiny. Dara je tvárou mnohých kozmetických kampaní a robí aj reklamu známej značke mobilného telefónu. Azda iba málokto by si myslel, že s Nedvědom je pre peniaze. Je pravda, že viceprezident talianskeho futbalového klubu Juventus Turín Pavel Nedvěd si počas kariéry podľa rôznych odhadov, aj po započítaní daní, honorárov pre agenta a nákladov na život, mohol našetriť okolo miliardy českých korún a dnes zarába desiatky miliónov českých korún, no Dara ako jedna z najlepšie zarábajúcich umelkýň Slovenska a Česka, ktorú ani korona nijako nezruinovala, jeho peniaze určite nepotrebuje.

