,,Moja láska má dnes 13 rokov. Život po jej boku je to najlepšie, čo ma mohlo stretnúť. Len vďaka nej mám za KAŽDÝCH okolností dôvod byť šťastná. Som vedľa nej silnejšia, múdrejšia, lepšia! Je môj vesmír a presne tak nekonečne ju aj milujem. Všetko najlepšie, Loli!" napísala hrdá mamina Dara k fotkám svojej dcéry. Dara má Lolu s hudobníkom Matějom Homolom. Dokonca už účinkovala aj v jej klipoch a blondínka neraz priznala, že povahu zdedila po oboch rodičoch. Rebelskú po otcovi a nesmierny talent po mame. A k tomu miluje módu.

Darina dcéra Lola oslávila 13 rokov. Zdroj: Instagram

,,Objavila sa u nej táto ,,choroba", tento nešvar! Kradne mi topánky. Už má skoro rovnako veľkú nohu ako ja. A musím povedať, že v podpätkoch chodí lepšie ako ja. Zatiaľ nie po ulici, ale doma to zvláda aj po schodoch," povedala pre české Aha! nedávno Rolins, ktorá však prezradila aj to, z čoho má jej Lola veľký strach. ,, A úplne sa modlí... Minule mala normálne tak zovreté tie ručičky a ja sa jej pýtam: Ku komu sa modlíš? A ona: Aby mi nenarástla väčšia noha než máš ty (smiech)," dodala so smiechom.

,,Objavila sa u nej táto ,,choroba", tento nešvar! Kradne mi topánky. Už má skoro rovnako veľkú nohu ako ja. A musím povedať, že v podpätkoch chodí lepšie ako ja. Zatiaľ nie po ulici, ale doma to zvláda aj po schodoch," povedala Rolins, ktorá však prezradila aj to, z čoho má jej Lola veľký strach. ,, A úplne sa modlí... Minule mala normálne tak zovreté tie ručičky a ja sa jej pýtam: Ku komu sa modlíš? A ona: Aby mi nenarástla väčšia noha než máš ty (smiech)," dodala speváčka s obrovským smiechom. s obrovským smiechom.