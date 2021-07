Keď zomrel maestro Karel Gott, Dara Rolins to znášala veľmi ťažko. „Mám pocit, ako keby som prišla o niekoho z rodiny, ako by mi odišiel druhý otec alebo strýko. Niekto, koho som potrebovala v mojom živote,“ uviedla pre televíziu FTV Prima. Asi každý totiž pozná ich spoločný legendárny hit z 80. rokov "Zvonky štěstí". A práve túto pesničku si speváčka pustila aj 2. októbra 2019, keď svet zasiahla smutná správa o jeho úmrtí.

Karel Gott a Darinka Rolincová. Zdroj: Instagram D.R.

,,Karel mal za sebou krásny život, dokázal toho tak veľa! On pre mňa žije stále. Lebo je toľko vecí a stôp, ktoré za sebou zanechal,“ prezradila nám Rolins krátko po jeho smrti a podelila sa s nami aj o ich úplne posledný telefonát. A zrejme, keby vtedy tušila, že Káju už nikdy neuvidí, určite by sa zariadila inak.

Dara Rolins na pohrebe Karla Gotta. Zdroj: Archív

„Komunikovali sme spolu po telefóne. Bolo to v čase, keď oslavoval okrúhliny. S Ivankou mi volali z auta, chceli, aby som tam prišla. Bola som s Laurou v tom čase v New Yorku. Keby to nebol jej vianočný darček, určite by som to zrušila. Bol to však aj koncert Ariany Grande, ktorú ona zbožňuje, bol to náš týždeň v New Yorku prvýkrát, všetko, čo k tomu patrí. Karlovi som to všetko vysvetlila. Natočili sme mu super video z Time Square, ktoré potom púšťali na plátne na oslave. Karel to pochopil, lebo zhodou okolnost aj jeho princezné sú veľké fanúšičky Ariany Grande,“ opísala posledný kontakt s maestrom.

A keďže obaja si boli veľmi blízki, od vdovy Ivany Gottovej jej teraz prišiel krásny darček. ,,Ďakujem Ivanka. I Love You," napísala k videám, na ktorých odbaľuje autobiografiu Karla Gotta s názvom Má cesta za štěstím, ktorá len nedávno vyšla.

