"Dnes (1. júna, pozn. red.) sa u nás oslavuje hneď dvakrát! Lola, naša Laura, má meniny na deň detí. Takže okrem nej, môjho najmilovanejšieho dieťaťa, virtuálne objímam všetky deti! Z celého srdca, každému jednému prajem more lásky a hlavne možnosť žiť v mieri, bez strachu, v milujúcej rodine, plnej porozumenia a empatie pre všetky ich rozhodnutia," napísala Rolins na svojom Instagrame pred pár dňami. A to ešte netušila, čo nastane.

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins

Rolins totiž nevinnou fotkou s dcérkou vytočila niektoré ženy. "Laura má meniny 5. júna," okomentovala jej záber istá Ivana a ďalšie s ňou iba súhlasili, čím mysleli to, že Laura má meniny v slovenskom kalendári 5. júna. "Ako som prekvapená, že to nemá zistené a ešte to šupne na Instagram," pokračovala spomínaná Ivana v ďalšom komentári pod Darinou fotkou, ktorá zrejme mala potrebu verejne si rýpnuť do známej speváčky. No a tieto pripomienky nenechali samotnú Daru bez reakcie.

"Dievčatká, žijeme v Prahe. Tu má Laura meniny dnes," odkázala im Dara, čím myslela český kalendár mien, v ktorom meno Laura pripadá práve na 1. júna. V prípade Rolins to nebolo po prvýkrát, kedy jej fanúšičky niečo vyčítali. Dara sa totiž s podobnými reakciami na jej osobu stretáva na svojom Instagrame pomerne často.

