„Taliansko je krásne a Umbria je ďaľšie z kúzelných miest, ktoré som po boku môjho úžasného muža navštívila prvý raz. Rovnako ako taliansku svadbu jedného z jeho najbližších kamarátov. Bola krásna, štýlová, trvala tri dni a bola plná emócií, takže zážitok. A keď už sme pri tej láske, všetkým vám – krásny 1. máj, lásky čas ako vyšitý,” napísala Dara k fotkám, na ktorých by ste ju takmer nepoznali. Na sebe mala slušivý elegantný kostýmček, aký sa u nej len tak nevidí. Dara je totiž verná športovému štýlu alebo naopak poriadne sexi outfitom. A toto je skutočne mimoriadne príjemná zmena! „Veľmi vám to pristane! Vplyv Talianska vo vašom štýle z vás urobil nádhernú ženu. Myslím to vážně, Ženu s veľkým Ž. Nie Darinku, dievča od vedľa, dračicu, ale Ženu. Užívajte život! Viva la dolce vita,” napísala jej fanúšička Darina.

Dara Rolins - na takýto štýl sme u nej zvyknutí. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Prečítajte si tiež: