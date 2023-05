Nie je to tak dávno, čo sme písali, že partner Dary Rolins (50) exfutbalista a exfunkcionár Juventusu Turín Pavel Nedvěd (50) čelí žalobe za nekalé praktiky v klube. Teraz padla ďalšia žaloba.

„Víkend už vonia letom. Dúfam, že aj u vás doma. Plány? U mňa dosť typické na sobotu, rovná sa najprv D1 – cesta za vami, večer vystupko. Za tie roky by sa už tomu mohlo hovoriť ,rutina', ale za celý čas, čo to robím, som tento pocit nemala ani na jedinú minútu! Vážne. Každá šou je iná, v emócii, vo vyhotovení, v tom, čo jej predchádza, čo sa deje po nej a hlavne v tom, ako si ju užijete vy,” zverila sa Dara a naladila sa na leto, keď sa vyfotila v plavkách.

No a medzičasom v Taliansku, kde žije jej láska Pavel, padla ďalšia žaloba. Vrchný žalobca talianskeho futbalového zväzu Giuseppe Chiné podal v piatok na exprezidenta klubu Nedvěda a ďalších 6 bývalých manažérov Juventusu žalobu. Opäť ide o kauzu údajného fixlovania účtovníctva v turínskom klube. Ide o podozrivé manévre s platmi hráčov.

Juventus počas pandémie covidu oficiálne pozastavil výplaty, ale peniaze údajne načierno hráčom naďalej vyplácal. Utajené platby navyše spätne nevyúčtovali. „Nebo, peklo, raj,“ spieva Nedvědova láska Dara, s ktorou má Pavel síce raj, no s talianskym tribunálom zažíva peklo. O konaní procesu by sa malo podľa talianskych médií rozhodnúť do konca júna.