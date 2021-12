Speváčka Dara Rolins (49) a futbalový velikán Pavel Nedvěd (49) do spoločného vzťahu nešli len sami za seba. Obaja majú z predošlých vzťahov deti. Ako celú situáciu zhodnotila športovcova dcéra Ivanka Nedvědová (24)?

Rolins má s hudobníkom Matějom Homolom dcéru Lauru, Nedvěd má syna Pavla a dcéru Ivanku. Práve tá teraz prehovorila o prípadnom sťahovaní do Prahy, kde má Dara svoj život a s Pavlom by tak nemusela riešiť vzťah na diaľku. „Žiadne sťahovanie do Česka rozhodne v pláne nemáme," reagovala rázne Ivanka Nedvědová pre ŽivotVČesku.cz.

Darin nový priateľ Nědved. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CPVn-TXBlu-/

Rodina Nedvědovcov sa momentálne zdržiava v Turíne, kde Pavel zastáva funkciu viceprezidenta talianskeho klubu Juventus. Pravdou je, že Praha a Turín nie sú len cez ulicu. Neboli by tak prvou dvojicou, ktorej to prestalo klapať najmä pre vzdialenosť.

