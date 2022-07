Dara potešila ďalšieho svojho fanúšika. „Vám všetkým posielame presne toľko pozitívnej energie, koľko sme jej dostali my. Malá párty doma, na záhrade, ale oslávenkyňa aj všetci okolo boli veľkolepí! Občas stačí tak málo, jednoduché momenty, úsmevy, objatie a ja si zas a znova uvedomím, akú skvelú ‚prácu‘ mám, keď rozdávam radosť a tá sa mi ešte znásobená vracia späť,“ napísala k fotke Dara, ktorá pridala aj krátke video. No keď sa rozbehla smerom ku kamere, zo sexi oranžového topu jej takmer vybehli prsia. Našťastie, uhrala to.

Dara Rolins na súkromnej párty. Zdroj: Instagram dararolins_vermi