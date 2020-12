Dara má od novembra opäť nový nos. A hoci viditeľne vidno, že jej zmizli jamky a priehlbiny a akoby je o čosi väčší, ona tvrdí, že k veľkej zmene nedošlo.

Dara Rolins Zdroj: Instagram D. R.

„Absolvovala som operáciu nosa. No nebola estetická a môj nos nie je ani krajší ani rovnejší a ani menší, ani nič také. Bolo to zdravotné. Nič ma toľko netrápilo, ako to, že som takmer 15 rokov nedýchala ľavou nosnou dierkou. Pretože pri prvej operácii, ktorá bola estetická, to doktorovi tak úplne nevyšlo. Nos som musela dvakrát opravovať. Celé to spôsobilo, že sa mi tá prepáška rozpadla,“ prezradila Dara v českom Blesk TV.