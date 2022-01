Dara sa rozhodla ísť na tzv. rhinoplastiku prvýkrát pred cca 20 rokmi. S výsledkom však vôbec nebola spokojná a po čase išla pod skalpel opäť. V roku 2014 podstúpila ďalšiu operáciu na klinike v Piešťanoch a potom ešte ďalšiu. V poslednej dobe ale bolo vidno, že na nose sa jej začali objavovať dierky a priehlbiny. Aj preto nedávno zašla za plastickým chirurgom Maximom Ivanchukom priamo na Ukrajinu, kde podstúpila ďalšie vylepšenie. Rolins tvrdí, že si dala iba spriechodniť obe dierky a žiadne veľké zásahy na jej nose sa nekonali. „Absolvovala som operáciu nosa. No nebola estetická a môj nos nie je ani krajší ani rovnejší a ani menší, ani nič také. Bolo to zdravotné. Nič ma toľko netrápilo, ako to, že som takmer 15 rokov nedýchala ľavou nosnou dierkou. Pretože pri prvej operácii, ktorá bola estetická, to doktorovi tak úplne nevyšlo. Nos som musela dvakrát opravovať. Celé to spôsobilo, že sa mi tá prepáška rozpadla,“ prezradila vtedy Dara v českom Blesk TV.

Takto Dara Rolins kedysi vyzerala. Zdroj: Profimedia

No keď ju následne fanúšikovia zbadali, všetkým bolo okamžite jasné, že nos jej chirurg výrazne upravoval. Odvtedy prešli dva roky a teraz, keď sa na nové fotky Dary pozriete, to vyzerá tak, akoby mala opäť s nosom problémy. Rolins zverejnila video z nového fotenia a hoci predviedla postavičku ako lusk, nedalo si nevšimnúť, že na nose má opäť výrazné priehlbinky.

