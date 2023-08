Dara Rolins v decembri oslávila 50 rokov, no pri pohľade na jej vymakanú postavičku by ste povedali, že pri nej zákony prírody neplatia. Najnovšie sa pochválila fotkami v bikinách, no neprajníkom pri nechutných komentároch doslova horeli prsty.

Dara aj tentoraz odletela za teplom a svoje sexi krivky si vyhrieva na plážach v Miami. Ako obyčajne si popritom urobila nové zábery v bikinách, ktoré hodila na Instagram. Popri slovách chvály a obdivu sa však pod zábermi objavili komentáre, ktoré zachádzali už do extrémov. „Na ženu v prechode fajn,” napísala jej istá Natty. „Na 50 dobré,” kopol si do jej veku Miro. Iní zas skritizovali jej poprsie. „Až na tie silikóny super postava. Bez nich by to bolo oveľa lepšie,” zhodnotila Radka.

Dara vie, ako dráždiť fantáziu. Zdroj: Instagram/dararolins_vermi

Dara tak nevinnými zábermi z dovolenky vyvolala hádku aj medzi vernými fanúšikmi, ktorí sa jej horlivo v komentároch zastávali. Napriek všetkému rozhodne prevažovala chvála nad hejtami. „Môžeš ty takto vyzerať? Žiariš!” napísala jej Gabriela Ruman.

Prečítajte si tiež: