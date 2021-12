Keď Tereza dostala ponuku napísať o sebe knihu, najskôr váhala. Predsa len išlo o 30 rokov jej hviezdnej kariéry. „Zorientovať sa vo svojich archívoch, prejsť fotky, denníky, znova si pripomenúť časy, keď mnohokrát nebolo na ružiach ustlané, a vybrať z toho len to, čo považujem za dôležité...“ priznala pre Krajské listy s tým, že písanie bola pre ňu psychoterapia. „Je to len krátka výpoveď a živý dokument, ktorý dopĺňajú dobové fotografie a komentáre. Poctivo je zaznamenaných desať rokov, ktoré som mala v denníkoch deň po dni, ale napríklad posledným desiatim rokom je venovaných len pár stránok,“ vysvetlila.

Topmodelka zogranizovala veľký krst a krstným otcom jej knihy sa stal herec Jiří Bartoška (74). Hostia sa však viac ako na knihu pozerali na samotnú Maxovú. Tá nedávno oslávila okrúhlu 50-ku, no pri pohľade na ňu by ste tomu iba ťažko verili. Na akciu si obliekla čierne elegantné nohavice a krátky top, v ktorom predviedla sexi ploché bruško. A to je mamou troch detí! Na akcii nechýbala ani jej mama Alena či manžel Burak Oymen. Pozvanie prijala aj speváčka Dara Rolins, u ktorej je zvykom, že práve ona outfitmi najviac šokuje. Tentoraz ju však Tereza totálne zatienila. Asi na seba nechcela zbytočne pútať pozornosť.

