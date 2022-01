Ako to už býva u Dary Rolins (49) zvykom, vždy na začiatku roka odlieta do exotiky. Inak to nebolo ani teraz, no Bali vymenila za inú destináciu. A fanúšikov zásobuje fotkami.

Rolins nelenila a opäť si v januári ako každý rok zbalila kufre a odletela do exotiky. „Aktuálne vás pozdravujem z miesta, ktoré som navštívila úplne prvýkrát v živote. Maldivy. Výstižnejšie by však boli Veľkédivy, myslím si. Je to totiž dych berúce, ach,“ pochválila sa Dara na Instagrame a fanúšikom ukázala fotky, ako leží na ležadle či na hladine vody v bazéne. Na jednom zábere to vyzerá, že nemá na sebe vrchný diel plaviek.

O speváčke je známe, že sa o postavu pravidelne stará a nezanedbáva to ani na dovolenkách. A tak sa navliekla do športových legín a tielka a dávala si do tela aj v hotelovom fitku na Maldivách. A aká by to bola Rolins, keby sa neotrčila aj počas cvičenia! „Kde bolo, tam bolo, žil v jednom zdravom tele zdravý duch,“ napísala na Instagrame k fotke, na ktorej má rozčapené nohy. Či však bolo potrebné takúto pózu vystaviť na sociálnej sieti, vie len ona sama…

