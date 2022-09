Dara a Pavel sa prvýkrát stretli ešte v roku 2010 na pracovnej akcii. Už vtedy si vymieňali flirtujúce pohľady. Nedvěd bol v tom čase už 16 rokov ženatý. 11 rokov nato sú z nich zamilované hrdličky. Ako nám prezradila v rozhovore ešte v marci tohto roku, vydávať sa však neplánuje. Nie je to totiž predmetom ich diskusie.

Dara Rolins predviedla okrem vuittoniek aj nohavice zo svojej novej kolekcie. Zdroj: Profimedia.sk

„Toto vôbec neriešime. Cítim, že som sa zamilovala len nedávno. Je to ešte ďaleko. Ak vôbec,” povedala nám vtedy. No a názor nezmenila. V Taliansku totiž, ako sama priznala, chystá veľký žúr 50-ky, a viacerí tak začali špekulovať, či to nespojí so svadbou. „Svadba? Nie! (Smiech). Táto udalosť nikdy nebola na zozname mojich nesplnených prianí. Naozaj budeme oslavovať iba moju 50-ku,” prezradila v markizáckej Smotánke.