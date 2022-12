Dara, stretli sme vás na výročí známej estetickej kliniky. Aké skrášľovacie procedúry najradšej podstupujete?

– Musím sa priznať, že keď som v Bratislave a mám čas, tak si sem vždy prídem oddýchnuť. Je to vlastne priestor, kde neinvazívne zákroky sú vychytané a obsahujú pre mňa to slovo relaxu a odpočinku, ktorého mám v živote dosť málo, hlavne v poslednom čase (úsmev).

Dara Rolins na promo fotkách k jej najväčšiemu koncertu, ktorý bude na konci januára v Prahe. Zdroj: Instagram - Dara Rolins

Koľko zvyknete zhruba za mesiac minúť na tieto procedúry, kaderníctvo?

– Je to skôr také nárazové. Pravidelná báza u mňa prebieha doma. Ja som poctivá, čo sa týka krémov, v odličovaní a kozmetických rituálov, ktoré mám. Priznám sa však, že to nemám nejako extrémne vyhrotené, že by som mala na to vyčlenený nejaký budžet peňazí, ktorý každý mesiac na to utratím. Je to tak, ako to príde. Nedá sa porovnávať život ľudí, ktorí sú pred kamerou a na javisku, so životom bežnej ženy. Niektorým by to možno vyrazilo dych a povedali by si, že, panebože, toľko peňazí. Na druhej strane, naše telo je náš nástroj. Takže je prirodzené, že každý zo šoubiznisu sa oňho stará a stráži si veľa detailov na sebe, lebo človek nikdy nevie, kedy príde kamera alebo fotenie. Ale na druhej strane si myslím, že je namieste nezblázniť sa z toho úplne.

A čo je pre vás najpodstatnejšie, čo sa týka starostlivosti o seba samu?

– Pre mňa je najpodstatnejšie žiť zdravo! Myslím si, že to je alfa omega dobre vyzerajúcej ženy aj muža. Keď tam je správny balance, dobre nastavená hlava, potom je aj namieste využívať služby tohto typu, kde, čo je pre mňa podstatné, že ľudia majú zdravý rozum. To je veľmi dôležité (smiech).

Spomínali ste domácu rutinu v starostlivosti o pleť. Dajte recept pre iné ženy, čo všetko robíte pre to, aby vaša pleť bola dokonalá...

– Každé ráno používam veľmi kvalitnú kozmetiku, krémiky, séra, krém pod oči, krém na tvár, takisto aj večer. Neexistuje, že môžem prísť z koncertu aj o štvrtej ráno, nikdy som si neľahla do postele neodlíčená. Aj keď je večierok, ruka hore a som na chvíľku „stratená”, tak presne viem, to sa mi vždy smejú moji kamaráti, ja si niekedy nepamätám niektoré momenty, keď je veselo, ale vždy cestou domov v aute hovorím, ako sa musím pred spaním odlíčiť (smiech).

Takto si Dara s Pavlom nedávno užívali zasnežené Štrbské Pleso. Zdroj: Instagram - Dara Rolins

Oslavujete jubileum 50 rokov. Ako vnímate tento vek?

– Ako keby som mala 20 rokov, 30, 40, 100, je mi to úplne jedno. Úprimne hovorím o pocite, ktorý mám v tele. Absolútne nemám pocit, že by sa niečo nejako výrazne menilo pribúdajúcim vekom. Cítim sa úplne v rovnakej forme, v akej som bola pred 10, 20 rokmi. Mám rovnako veľa sily, akurát som 100-krát šťastnejšia, spokojnejšia a vo väčšej pohode. Milé žienky, tešte sa, 50-ka je jednoducho super!

Určite za tým, že ste v takej pohode a spokojná, je vaša láska Pavel Nedvěd. Je to tak?

– Jasné! To jedno s druhým súvisí a všetko má správny čas a načasovanie. Všetky veci, ktoré sa mi v živote stali, mám pocit, že smerovali k tomuto okamihu. A vôbec, tento rok je pre mňa extrémne šťastný, spokojný, úspešný, mám skvelého frajera, mám fantastickú dcéru a vypredala som O2 Arénu, čo viac si môžem priať.



Prečítajte si tiež: