Dara Rolins síce dlhé roky žije v Prahe, no často jazdí na Slovensko pre vystúpenia. Inak to nebolo ani nedávno, keď prijala pozvanie do Chart Show. A aká by to bola Dara, keby opäť nezaujala svojím outfitom. Tentoraz však žiadny výstrih nezvolila, keď prišla v striebornom tope s dlhými rukávmi, no znova, ako to u nej už býva v obľube, bez podprsenky. A tak diváci, ale i moderátorka Adela, opäť uvidia jej vztýčené bradavky. U Rolins je to už akýmsi pravidlom…

Dara Rolins Zdroj: Instagram/@dararolins_vermi

