Aké by to bolo, keby Dara po nejakom čase opäť neprovokovala sexi fotkou. A nemení na tom ani fakt, že onedlho oslávi už 49 rokov. „Viem, chýba mi tričko (smiech), resp. sveter - moja najobľúbenejšia, v mojej šatni najfrekventovanejšia časť oblečenia (hneď po džínsoch). Som blázon do svetrov, vozím si ich z každej dovolenky - áno, aj z tej letnej. A jeseň je pre mňa najkrajšie obdobie: pre farby, módu, prírodu a svetre,” zverila sa Dara na Instagrame a priložila fotku, no bez svetra. A že je opäť sexi, o tom niet žiadnych pochýb.

Dara Rolins Zdroj: Profimedia

Speváčka je totiž na nej iba v podprsenke a nie hocijakej. Do očí vám hneď udrie srdiečko na jej prsníku. Vskutku, dobrý výber spodnej bielizne. „Užívajte si jeseň, pohodlne, hebko a mäkko, v náručí, vo svetri aj bez (smiech),” dodala Dara.

