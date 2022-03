Dara Rolins (49) prijala pozvanie do markizáckej šou 2 na 1, kde si Adela Vinczeová (41) a Dano Dangl (47) na ňu pripravili rôzne „nachytávky”. Jednou z nich bola aj skrytá kamera. V podniku okolo nej začali chodiť nahí čašníci a speváčka sa nezmohla na nič iné ako na smiech. Nám sa však podarilo zistiť, či to tak v pohode zobrala, aj keď sa vypli kamery.

Dara Rolins vopred nemala ani potuchy, čo si Dano s Adelou na ňu nachystajú, aj keď hneď v úvode poznamenala, že ich pozná a vie, že vedia hostí „vyžmýkať”. No a scénka skrytej kamery bola toho dôkazom. Daru zavolal Boris Valábik, s ktorým v reálnom živote spolupracuje, na stretnutie do reštaurácie, ktorej spolumajiteľ je Marián Gáborík (fiktívne v tejto scénke, pozn. red.). Malo to však háčik, a to, že spomínaná reštaurácia má špeciálny koncept – oslava tela – zdravé stravovanie a pracujú v nej nahí čašníci v zástere alebo bez. Tá si počas točenia zažila poriadne šokujúce momenty.

Dara Rolins počas bizarnej scénky skrytej kamery v zábavnej šou 2 na 1, kde v reštaurácii chodili nahí čašníci. Zdroj: TV MARKÍZA

Už v úvode potrebovala niečo na schladenie, keď k ich stolu pristúpil nahý čašník v čiernej zástere. A to nebolo všetko! Neskôr sa zjavil ďalší naháč, ktorý však na sebe nemal absolútne nič. Bol ním známy exfarmár Heňo, ktorý sa živí ako striptér. „Je to minimálne trošku zarážajúce,” reagovala šokovaná Rolins, ktorá netušila, že všetko je to na ňu narafičené. Vzápätí, keď zbadala ďalšieho holého mladíka, vybuchla od smiechu, takmer spadla zo stoličky a zmohla sa iba na jedno: „Čo ti je*e?”

Ako sme sa dozvedeli zo zákulisia nakrúcania, táto bizarná scénka sa točila na obed v centre Bratislavy a vzhľadom na to, že tam po terase chodili nahí ľudia, zvonku to vyzeralo naozaj zvláštne. Boris a Marián si scénu, keď si k ich stolu prisadne nahý muž, museli skúšať viackrát, lebo im to nebolo prirodzené a zakaždým bolo na nich vidieť neistotu a že sa červenajú.

A ako to naozaj zobrala samotná Dara? „Samozrejme, vzbudilo to vo mne mierne pochybnosti, ale skôr v zmysle, že či sú tí čašníci normálni. Tak som si povedala, že možno im len je teplo. To, že to je hrané, som pochopila vo chvíli, keď som si objednala a čašník sa otočil a ja som mala jeho holý zadok pred hlavou. Vtedy som si povedala, že chlapci (Marián a Boris) budú mať naozaj ojedinelý a odvážny projekt, do ktorého ma chcú prizvať,” priznala Dara.

Nevyčistila potom Dara moderátorom žalúdky? „Chalani Boris a Marián s tým súhlasili a Dara sa veľmi bavila, lebo sme to vsadili do kontextu zdravého životného štýlu a do dopoludňajších hodín, čiže neliezlo z toho nič vulgárne, ale milo absurdné,” povedala nám Vinczeová. Aj keď sa možno mnohým bude zdať, že Darin priateľ Nedvěd bol z toho na nervy, opak bol pravdou. Dara to skutočne zobrala s humorom a celý čas sa na tom zabávala. Reláciu uvidíte už dnes večer o 20.30 hod. na Markíze.

