Rolins v novembri 2022 prežívala poriadne muky. Do jej domu sa dostal cudzí muž. „Môžem len potvrdiť, že 29. 11. neskoro v noci pri vchádzaní do garáže vnikol do môjho domu cudzí agresívny muž. Skôr blázon, ktorý pri našom dome nebol prvýkrát,“ prezradila vtedy Dara českému Blesku.

Dara Rolins Zdroj: InstagramDara Rolins

„Je ďalší z radu ‚mojich’ stalkerov. Tento konkrétny muž prenasleduje a ohrozuje mňa aj moju rodinu dlhodobo. Je to už niekoľkýkrát, čo sa tu po našej ulici po večeroch potuloval, vyzváňal, dobýjal sa k nám do domu. A nie je to zďaleka prvýkrát, čo u nás bola policajná hliadka,“ popísala speváčka. „Iba kvôli tomuto bláznovi najmenej dvakrát. Naposledy ohrozoval moje dieťa s opatrovateľkou v lete, keď som bola na koncerte na Slovensku,“ priznala.

Odvtedy prešli vyše tri mesiace, no speváčka má opäť hlavu v smútku. Dara si nedávno užívala slnečný Dubaj. Domov sa vraj až tak príliš netešila. Pocity strachu a obáv z novembrového prepadu v jej dome totiž stále u nej pretrvávajú. A teraz ešte viac ožívajú! Spomínaný útočník bude totiž onedlho prepustený zo psychiatrickej liečebne na slobodu. „Po troch mesiacoch by mal byť preliečený a prepustený späť do reálneho života, netuším, čo to znamená, a neviem, čo to bude pre nás znamenať. Uvidíme. Sama som celkom zvedavá, ako sa to celé skončí,“ prezradila Rolins pre jojkársky Top Star.