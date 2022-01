FOTO Dara Rolins nie je JEDINÁ: Pozrite, ktoré slovenské krásky majú PLASTIKU NOSA! TO sú ZMENY ×

Je to skrátka tak, že v šoubiznise sa chybičky krásy jednoducho netolerujú. Aj preto chce byť každá žena dokonalá a je schopná pre to urobiť čokoľvek. Pod nôž plastického chirurga sú tak ochotné ľahnúť si dokonca aj viackrát. A želaný efekt sa konečne dostaví. No v niektorých prípadoch sa stane aj to, že výsledok nie je vždy taký, aký by si želali.