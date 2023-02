Pre Daru bol takýto obrovský koncert splneným snom. ,,Ďakujem vám. Ešte som sa z toho všetkého nespamätala. Nonstop si v hlave premietam "hajlajty" večera... Bolo ich TOĽKO! A tento je jeden z tých zásadných, moja Lola, so mnou, po prvýkrát na javisku," napísala Dara k fotkám so svojou dcérou. Pár dní na to sa však v českých médiách dočítala skutočne zaujímavú vec.

Dara Rolins si strihla dva duety s dcérou Lolou. Zdroj: Instagram dararolins_vermi

,,Dara Rolins zažiarila na svojom koncerte so Charlotte Gottovou. Fanúšikovia išli do kolien," napísala stránka vipshow.cz. ,,Na pódiu s ňou navyše zažiarila aj nadaná dcéra Karla Gotta Charlotte. Tá si s darou strihla niekoľko duetov a tým dostala fanúšikov skutočne do kolien," písalo sa ďalej v článku. Dokonca zverejnili aj niekoľko reakcií ľudí. ,,Charlotte bola neskutočná, jej ocko by mal radosť."

,,Čo prosím????" reagovala Dara so smiechom. ,,Lola v koži Charlottky," dodala Dara. Pri pohľade na Lolu, ktorá vystúpila s mamou na jej narodeninovom koncerte, si však prvotne niektorí Lolu so Charlottkou skutočne pomýlili. Dve mladé talentované baby sa na seba skutočne podobajú. Dara so Charlottkou dokonca v júni minulého roka vystúpila na veľkom koncerte na počesť Karla Gotta (†80) v pražskej O2 aréne. Spolu si zaspievali kultové Zvonky štěstí.

