Konečne sa na „staré kolená” rozhýbala. To si možno pred rokom povedali jej fanúšikovia. A práve tí jej dlho vyčítali jednu vec, a to jej dolné krivé zuby. Že prečo, keď má už niekoľko vylepšení na sebe, si nevyrieši strojček na zuby. A Dara išla do toho a dnes sa teší výraznej zmene!

Dara Rolins v čase, keď nosila strojček. Zdroj: Instagram Dara Rolins

„Viem, že niektorí z vás v komentároch často kritizovali moje krivé zuby. Vraj keby som si miesto novej kabelky kúpila radšej nové zuby. Niežeby som preto večer nemohla spať, keby som si totiž pripúšťala všetko, čo na mne kto kritizuje, skáčem z mosta každý druhý deň. Ale je pravdou, že najrovnejšie neboli. A v dôsledku toho, že podobný problém riešila aj moja Lola (dcéra, pozn. red.), rozhodli sme sa ísť do toho spoločne. Dnes je ten deň „D”, keď som po necelom roku zamávala strojčeku na rozlúčku,” zverila sa Rolins na sociálnej sieti a pridala aj fotky svojej zmeny. Je to výrazný rozdiel. Jej dolné zuby, ktoré mala dosť krivé, má úplne vyrovnané.

