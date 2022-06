Konečne sa na „staré kolená” rozhýbala. To si možno teraz povedia viacerí jej fanúšikovia. A práve tí jej už roky vyčítali jednu vec a to jej dolné krivé zuby. Že prečo, keď má už niekoľko vylepšení na sebe, si nevyrieši strojček na zuby. Dara im dokonca verejne aj niekoľkokrát na to na sociálnej sieti reagovala, keď to obhajovala tým, že ona je na svoje krivé zuby pyšná a nehodlá to meniť. No prišiel na psa mráz, ako sa hovorí. K odhodlaniu ju presvedčila zrejme aj dcéra Laura, ktorá sa rozhodla pre strojček na zuby.

Speváčka Dara Rolins s dcérou Laurou. Zdroj: Instagram Dara Rolins

„Úprimne? Priznávam, nejde o nijakú príjemnú záležitosť a predstava, že ma čaká ešte celý rok s touto nádherou v ústach, ma znepokojuje. Keď už som sa k tomu, aj zo solidarity k Lole, odhodlala, vydržím,“ priznala na Instagrame Dara. „Zobrala som si k srdcu (aj) vaše rady, že by som si mala konečne niečo urobiť s tými krivými zubami (smiech). Okrem toho, že som sa s tým ešte stále nenaučila poriadne hovoriť, ide o dosť slušnú diétku. Koho by bavilo si strojček stále vyberať a znovu nasadzovať,” dodala.

