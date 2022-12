Dara už viackrát na sociálnej sieti avizovala, že v januári sa majú jej fanúšikovia na čo tešiť. „Aj keď sa to možno nezdá, dostala som sa do momentu, ktorému sa hovorí polčas môjho života. Je to dosť významný okamih na to, aby sa stalo niečo významné. Chcem vás pozvať na môj nezabudnuteľný koncert v O2 Aréne v Prahe a chcem to poňať tak, že chcem prejsť celú moju éru, kariéru, od pesničiek, keď som bola ešte maličká… Arabela, Anjelik, Detská diskotéka. Všetko, čo ste so mnou zažili, pričom ste rástli, možno sa zamilovali, všetky tie časy chcem na chvíľu vrátiť a byť pri tom s vami,” odkázala fanúšikom.

Javiskový kostým zo slávika predvedie aj na koncerte k päťdesiatke. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Vstupenky sa vypredali bleskovou rýchlosťou, no pod toto jej video sa ozvalo aj dosť sklamaných ľudí. „Takže dobre chápem, že dlho avizovaný vianočný koncert, ktorý mal byť 17. decembra je zrušený?” opýtala sa Markéta. „Veľké sklamanie. Už pár dní čakám, že sa dozvieme, z akého dôvodu po troch rokoch koncert zrušili a ani zmienka,” pridali sa ďalší. „Pre mňa najväčšie sklamanie. Krásny prejav úcty k fanúšikom, ktorí tri roky čakali na preložený koncert. Bez akéhokoľvek vysvetlenia, ospravedlnenia. My už máme zaplatené ubytovanie v hoteli v Prahe a zrazu mi príde mail, že koncert je zrušený a peniaze budú vrátené,” napísala Lucia. „Koncert, ktorý mal byť teraz v decembri, bol dvakrát odložený pre covid a teraz nám prišiel mail, že je zrušený a peniaze budú vrátené. Bez ospravedlnenia a vysvetlenia!” hromadili sa komentáre. „To dáva logiku, zrušiť vypredaný koncert v decembri a spraviť ďalší v januári,” ozvala sa Kika. „Škoda, že si zrušila tento vianočný koncert, tešili sme sa na neho tri roky,” „Pozýva ľudí na svoj narodeninový koncert a ani zmienka, že vianočný koncert je zrušený po troch rokoch čakania,” smutne písali fanúšikovia.

Prečítajte si tiež: