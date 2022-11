„Už len mesiac ma delí od momentu, keď sa ocitnem v presnom polčase môjho života,” napísala nedávno Dara, ktorá z veku nemá rozhodne žiadne depresie. “Už teraz mám za sebou toho toľko, že by to hravo vystačilo hneď na niekoľko životov. To, čo sa mi podarilo s vami zažiť, precítiť, dostať a odovzdať, je až neuveriteľné. A presne z týchto dôvodov chcem spolu s vami prežiť niečo špeciálne, jedinečné, neopakovateľné, a to doslova a do písmena,” pokračovala Rolins, ktorá si pre fanúšikov pripravila niečo extra, o čom sme písali už pred pár dňami. Chystá, ako sa zmienila na sociálnej sieti, svoj najväčší koncert v rámci svojej kariéry.

„Chcem vás pozvať na najväčšiu narodeninovú párty môjho života! Vrátiť ešte raz všetky spomienky, oživiť ich, dotknúť sa tých najcitlivejších miest v našom srdci. Objať v predstavách vaše lásky, deti, aj tých, ktorí nás opustili, ale v prvom rade sa dobre zabaviť, pretože vám chcem sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok. Len raz. Nikdy predtým ani potom. Môj koncert, ktorým chcem zmapovať všetky tie neuveriteľné roky mojej kariéry, od detstva až po súčasnosť. Od Arabely a Anjelika, Cestu do rozprávky, Až raz budem učiteľkou cez Zvonky, What you see is what you get, Na teba sa dívam, Party DJ, Chcem znamenie, More, Ver mi, Všetko alebo nič, Nebo Peklo až po Penu a novinku, ktorú pre vás chystám,” teší sa už Dara, ktorá pozývala fanúšikov na obrovský koncert do Prahy, ktorý bude 28. januára 2023.

Ten sa jej v priebehu pár dní už takmer podarilo vypredať. A ak chcete byť pri tom, musíte sa poriadne buchnúť po vrecku. Za najdrahšiu vstupenku vo VIP sektore tzv. VIP Platinum si totiž Rolins pýta v prepočte 823 eur, čo je napr. vyššia suma ako cena za lístok na popovú divu Celine Dion, ktorá v Prahe vystúpi mesiac po Dare. Tá pýta za najdrahší lístok 329 eur. V tejto vysokej sume je zarátané špeciálne miesto na sedenie, osobné stretnutie s Darou po koncerte, vstup na afterpárty či welcome drink.

Vyššiu sumu zaplatíte budúci rok iba za koncert svetovej hviezdy Justina Biebera. Najdrahšia VIP vstupenka stojí 1100 eur. Samozrejme, Dara má v ponuke aj lístky nižšej kategórie, pričom ten najlacnejší stojí v prepočte 40 eur.