Naša najúspešnejšia speváčka Dara Rolins, hoci na to absolútne nevyzerá, oslávi 7. decembra okrúhle jubileum 50 rokov. Pre fanúšikov si prichystala darček, megalomanský koncert v najväčšej pražskej aréne. Až teraz však priznala, že keď sa rozhodla do toho ísť, prišli bezsenné noci.

Dara Rolins sa totiž rozhodla zorganizovať svoj januárový narodeninový koncert v aréne s kapacitou 8-tisíc ľudí. ,,Ja som možno bola aj jediná, ktorá s takým dešpektom a rešpektom k tomu pristupovala. Povedala som si, panebože, O2 Aréna… Nebola to nikdy moja ambícia. Ja som bola taká ‚spoko‘ v tých mojich kluboch a so zlatou strednou cestou. Vlastne som tu, ale nie je ma zas tak veľa – a možno aj preto ľudí bavím tých 50 rokov. Ale O2 Aréna mi pripadala taká megalomanská a môj dobrý kamarát, megaloman Leoš Mareš, prišiel s tým nápadom. On do mňa drcol a povedal: O2 Aréna! Čo klub, čo niečo v malom… Poď to urobiť fakt nezabudnuteľne. Kedy inokedy, ak nie teraz?” priznala Dara v Teleráne s tým, že ju obliali veľké obavy. Každý umelec má totiž strach z toho, aby nespieval pred poloprázdnou halou a zažil fiasko. Našťastie prišlo niečo, z čoho aj ona sama ostala v šoku.

Dara Rolins k plánovanej šou k 50-ke natočila poriadne sexi video. Zdroj: Instagram dararolins_vermi

,,Ja som neverila tomu, že to bude takáto smršť, ktorá sa spustila hneď po tom, čo sme odštartovali predaj vstupeniek. Než sme skončili rozhovor, bolo už 4 000 lístkov vypredaných. Ja som bola najviac prekvapená a šťastná!” pokračovala.

„Mňa veľmi mrzí, že som podcenila tú svoju hviezdnosť, že je taký veľký záujem. Ja som si hovorila, že O2 Aréna predsa len má kapacitu 18-tisíc ľudí, tam sa zmestia aj Slováci, aj Česi, to bude akurátne. Vyzerá to, že nie, že vás je viac. Aj preto premýšľam, že spravím potom niečo aj na Slovensku. Ale ten pocit, že aréna je vypredaná, je k nezaplateniu a je to pre mňa ohromná satisfakcia,“ dodala.