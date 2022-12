Sexaférka so Štaidlom

Hudobník Ladislav Štaidl († 75), ktorý zomrel v januári 2021, nikdy nemal núdzu o ženy. Napriek tomu, že bol do roku 2001 ženatý s právničkou Annou (74), udržoval paralelný vzťah s Ivetou Bartošovou († 48). A okrem toho jeho posteľou prešla i v tom čase ešte neplnoletá Darinka Rolincová. „Veľký milostný príbeh som prežil s Darinkou Rolincovou v čase, keď som sa prestal deliť o posteľ so svojou ženou,“ priznal kedysi v knihe Víno z hroznů. „Najskôr ma to dievčatko „uhranulo“ obrovskou dávkou muzikálnosti, neskôr tiež nečakanou sexualitou,“ popísal hudobník detailne. Daru to však nepotešilo a vzťah vždy popierala. Dôvodom ich rozchodu bol veľký vekový rozdiel. Kauza okolo Dary Rolins a Ladislava Štaidla vykopala medzi oboma aktérmi vojnovú sekeru.

V tom čase ešte Darinka Rolincová kedysi prežila románik s Ladislavom Štaidlom. On to priznal vo svojej knihe. Zdroj: archív

Usmrtenie motocyklistu Rotrekla († 63)

V júli 2010 sa Dare Rolins zrútil celý svet. Svojím terénnym autom zrazila českého dôchodcu Jindřicha Rotrekla († 63), ktorý sa práve vracal k rodine z rybačky. K tragickej udalosti došlo v zákrute v pražskom Šáreckom údolí. Rotrekl sa s autom Dary čelne zrazil, po nehode ho previezli do nemocnice, kde po troch hodinách zraneniam podľahol. Pre speváčku sa začali súdne ťahanice a psychicky to zvládala veľmi ťažko. Speváčka bola odsúdená na podmienečný trest a dostala tiež zákaz šoférovania na 3 roky. Rodine pozostalému odmietala zaplatiť odškodné. Išlo o sumu 39-tisíc eur. Nakoniec to po návrhu exekúcie uhradila, ale aj s pokutou navyše.

Takto skončil motocykel po náraze. Zdroj: anc

Smrť milovaného otca

V máji 2016 sa Dare zrútil svet. Doslova. Speváčke náhle zomrel jej milovaný otec Dušan († 68), s ktorým mala výborný vzťah. Praskla mu cieva v mozgu, zomrel v nemocnici na Kramároch. A ako by toho nebolo málo, Rolins pre obrovské zápchy na diaľnici v smere z Prahy, kde roky žije, do Bratislavy nestihla jeho pohreb. Sotva prišla na kar, z ktorého sa hneď potom musela ponáhľať naspäť do Česka.

Nevera partnera Homolu

Dva roky po narodení jej dcérky Laury a krátko po jej tragickej nehode, na jeseň 2010, zažila Dara verejnú potupu. Médiá odhalili, že jej partner Matěj Homola ju podvádzal. Otca ich spoločnej dcérky Laury pristihli českí novinári s milenkou Janou Matulajovou v dodávke mimo Prahy. Podvádzať ju mal štyri mesiace. Ako sama potom priznala, bolo to pre ňu najväčšie životné sklamanie. Nasledoval rozchod, súd o starostlivosť o dcéru. Dvojica však napriek všetkému spolu dobre vychádza a trávia spolu každé Vianoce.

Dara Rolins a Matěj Homolav čase, keď im to klapalo. Zdroj: Profimedia

Smrť najlepšej kamarátky

Na jeseň 2016 zažila ďalšiu životnú ranu. Jej dobrá kamarátka a manažérka v jednej osobe Eva Skallová prehrala boj o život a podľahla zákernej chorobe vo veku 36 rokov. S Evou boli ako dvojčatá. Nespájala ich iba práca, ale boli aj blízke priateľky. Takmer v rovnakom čase sa zaľúbili, otehotneli a obe sa v jeden rok tešili zo zdravých dcér. Žiaľ, osud to zariadil inak...