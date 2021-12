Rolins strávila najkrajšie sviatky roka už tradične s jej ex a otcom ich spoločnej dcéry Laury Matějom Homolom. „Pavel bude na Štedrý deň s rodinou, rovnako ako ja budem s Matějom a Laurou,” prezradila ešte pred Vianocami Dara. Koniec roka a ten nový už však strávi so svojou láskou. A nie hocikde. Zamilované hrdličky si to namierili do hôr.

„Obdobie medzi sviatkami už strávime spolu a nový rok spoločne aj s Laurou a pár priateľmi privítame v Taliansku v horách. Na to sa veľmi tešíme,“ prezradila nedávno Dara pre reláciu Showtime TV Prima ich spoločné plány. A to, že si určite užijú tú pravú zimu v krásnom zariadení, o tom niet žiadnych pochýb. Obaja totiž nemajú hlboko do vrecka...

