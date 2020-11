Nie je to tak dávno, čo sa Dara objavila na titulke prestížneho magazínu Vogue. Tam predviedla obnažené bradavky v korzete. S nahotou nezaostáva ani v najnovšom klipe, ktorý vypustila do sveta vo štvrtok. „Byť spolu bol zámer, dokonalý takmer, keď láska sa stane, nevieš, čo má v pláne, čo zvládneš, sa nepýta,“ spieva Dara v pesničke. „Keby každý návod na druhého dostal, nemusel by riešiť, prečo za dverami zostal. Srdce poranené zo seba máme,“pokračuje a vyznieva to, akoby stále ešte nezabudla na svojho ex Rytmusa. „Text je veľmi fajn. Prečo mám však stále pocit, že sa to točí okolo jedného muža? Už druhá vec ma vedie k tejto myšlienke,“reagujú aj ľudia.

Dara nedávno nafotila šteklivé zábery pre magazín Vogue. Zdroj: Instagram

Mohlo by vás zaujímať: