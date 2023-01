Víkend, na ktorý Dara nezabudne do konca života. Podarilo sa jej vypredať celú O2 Arénu v Prahe a jej koncert si užili fanúšikovia zo Slovenska, z Česka a niektorí prišli dokonca až zo zahraničia. „Akože toto som si nepredstavovala ani v tom najkrajšom sne. Toto je najkrajšia narodeninová párty, akú si človek môže priať. ,50!’ Veľmi si cením, že ste za mnou prišli zo všetkých kútov… vlastne sveta. Sledovala som váš pohyb, vaše kroky vo vlaku, v aute, v lietadle, všetko tam bolo,” prihovorila sa oslávenkyňa hosťom v aréne. Jej nablýskanú šou, ktorá pripomínala vystúpenia latino-popovej divy Jennifer Lopez, si prišli pozrieť Dominika Cibulková, Zuzana Kubovčíková Šebová či spevák Miro Jaroš. A ako Dara sľubovala, na pódiu sa vystriedalo niekoľko zaujímavých hostí.

Dara počas koncertu. Zdroj: https://www.instagram.com/dararolins_vermi/

Pieseň Nebo Peklo Raj, ktorú Rolins v minulosti naspievala s Tomim Popovičom, si s ňou teraz strihla speváčka Tina. Na pódiu sa objavili aj Monika Bagárová, Dan Bárta a dokonca aj dcéra Lola. Obrovský šok spôsobil hosťom raper Rytmus, s ktorým Rolins tvorila pár sedem rokov. Ten vybehol na pódium v momente, ako prišla jeho pasáž v hite Párty DJ z roku 2008.

To však nebolo jediné prekvapenie, ktoré hostia v ten večer videli. Určite si všetci dobre pamätajú na legendárny bozk speváčky Madonny s Britney Spears počas ich spoločného vystúpenia na odovzdávaní cien MTV Video Music Awards v roku 2003. No a Dara sa rozhodla, že tiež sa postará o podobnú senzáciu. Keď bola s Tinou na pódiu, strihli si bozk na pery a v tom momente to arénou doslova zaburácalo.



Mohlo by vás zaujímať: