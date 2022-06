Všetci čakali, že Charlottka bude spievať skôr dojímavú pieseň Srdce nehasnou, ktorú Richard Krajčo napísal pre umierajúceho Káju a jeho dcéru na jar 2019. Avšak Gottova dcéra si s Darou Rolins strihla slávne Zvonky štěstí. „Bolo by to pre ňu veľmi ťažké. S Ivanou Gottovou sme to riešili už niekoľkokrát a obaja máme rovnaký názor. Keď si zoberiem, čo tá pieseň nesie, tak by som sa staval do úlohy jej odchádzajúceho otca,“ snažil sa vysvetliť Krajčo.

Dara Rolins vystúpila so Charlottkou Gottovou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CewasKhr0Jj/

Dara však bude na ich vystúpenie ešte dlho spomínať. ,,Premýšľam, aké slovo by najvýstižnejšie vystihlo dva posledné večery na javisku po boku Charlottky Gottovej. Koncert, ktorý usporiadala jeho žena Ivanka, bol v prvom rade dojemný. A Charlottka bola jednoducho kúzelná. O všetkom ostatnom sa postupne dočítate všade možne, v rámci jedinečnosti týchto dvoch večerov, ktorých zostrih si budete môcť pozrieť aj vy cez vianočné sviatky v televízii,” napísala na adresu Charlottky Dara. ,,Bolo mi cťou vystupovať na počesť môjho ocka v O2 aréne," napísala k fotkám Charlotte.