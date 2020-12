Dara Rolins síce od rozchodu s Rytmusom z jari 2018 oficiálneho partnera stále nemá, no prežíva šťastné obdobie. Darí sa jej v práci, nedávno sa jej splnil celoživotný sen, keď sa ocitla na titulke módneho magazínu Vogue a aj keď teraz pre koronavírus od marca poriadne nekoncertuje, užíva si život po boku 12-ročnej dcéry Loly. V minulosti si však poriadne vytrpela.Osudným sa jej stal rok 2016, kedy prišla o dve dôležité osoby jej života.

Dara predviedla vychudnutú postavu. Aj nohavice na nej vyseli. Zdroj: RTVS

Najprv ju v máji opustil jej milovaný otec Dušan († 68) a o päť mesiacov neskôr zomrela aj jej najlepšia priateľka a manažérka Eva Skallová († 36). Tú zabila rakovina. Dara sa s jej stratou ťažko vyrovnáva a dodnes z toho nie je ani zďaleka vonku. Presvedčila o tom v Zlatých časoch, keď sa pri vzhliadnutí ukážky z jej klipu „Ďaleko mi neuleť“, kde bola aj Eva, rozplakala.

„Si dojatá?“opýtala sa jej Vacvalová, ktorá si hneď všimla, že Daru táto ukážka citovo vzala. „Som, pretože v tom klipe je Evička, moja bývalá manažérka, ktorá už je v nebíčku. Vďaka vám tieto výlety do minulosti majú na mňa takýto efekt, tak sa ospravedlňujem,“ zareagovala trasľavým hlasom a so zaslzenými očami úplne rozladená Rolins. Na speváčke bolo vidieť, ako ju pohľad na jej niekdajšiu najlepšiu kamarátku a manažérku v jednej osobe poriadne rozcítil.

"Páčil sa mi najmä ten moment, keď sa Dara rozcítila nad klipom Ďaleko mi neuleť. Presne aj mňa táto chvíľa dojala.Bolo to naozaj autentické a úprimné." Koľkým sa oči zarosili? Veľmi príjemné to bolo." "Áno skvelá bola, úprimná, dojatá." "Super to bolo, aj som si poplakala." Ach jaj, čo som sa naplakala pri tejto časti. Ten čas tak letí" reagovali dojatí diváci na sociálnej sieti.

Speváčka sa po chvíľke otriasla a pokračovala v rozhovore ďalej. No keď sa premietali ukážky jej detskej tvorby, pri pohľade na seba mala Dara opäť slzy na krajíčku. „Je pravda, keď sa na to pozerám, som rovnako dojatá ako ty (ako Vacvalová, pozn. red.), lebo inak si doma nepúšťam seba samu. Vždy sa pozerám na to dievčatko, Darinku, akoby to bol niekto iný,“netajila sa. Speváčka bola v ten deň zrejme veľmi rozcítená, keďže ju dojala aj spomienka na Karla Gotta († 80), s ktorým rozbehla svoju úspešnú kariéru.

