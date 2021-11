Hoci Dara už o pár týždňov oslávi 49 rokov, stále patrí medzi najsexi Slovenky. Aj ona však priznáva, že ani zďaleka nie je dokonalá. „Som typická žena. Stále s niečím nespokojná. Presne tak ako sa hovorí, aj ja mám otázky na všetky odpovede. A pretože v zrelom veku s prístupom k nášmu telu a zdravej pleti neberiem nič na ľahkú váhu, dávam si poradiť od skúsenejších a spolieham len na kvalitu,” napísala na margo svojej starostlivosti o pleť a telo.

Dara Rolins Zdroj: Instagram D. R.

A nebola by to Dara, aby s týmto „pokecom“ nepridala aj dráždivú fotku. Po dlhšej pauze tak opäť zverejnila záber, na ktorom je hore bez. Fanúšikovia ju okamžite zaplavili hromadou ospevujúcich komentárov. „Na to, že už nemáš 18, klobúk dole!” zložil jej kompliment Marián. No našli sa aj takí, ktorí nad ňou krútili hlavami. „Nehanbíš sa, v takom veku zverejňovať takéto erotické fotky?” napísal jej Peter. A čo na ňu hovoríte vy?