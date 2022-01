V piatok večer sa proti sebe opäť postavia tímy Adely Vinczeovej a Dana Dangla, ktoré budú súťažiť v zábavnej šou Milujem Slovensko. Jednou z členiek Danovho tímu bude herečka Lucia Vráblicová, ktorá Danovi okrem iného povie, že v čase, keď reláciu nakrúcajú, skúšajú aj s Paľom Topoľským divadelnú hru Sex po 40-ke.

Nato sa Dano opýta: „Aký je ten sex po 40-ke?“ „Vieš čo, nerieš to,“ odpovie mu Vráblicová so smiechom v hlase, ktorú Dano zrejme touto otázkou mierne zaskočil. „Ja si to celkom užívam! Dobre!“ prezradil pred celým Slovenskom 46-ročný Dangl a ukončil rozhovor so známou herečkou v úvode šou. Reláciu uvidíte v piatok o 20.30 hod. na Jednotke.

