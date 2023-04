Herec je dlhodobo známy účinkovaním vo viacerých humoristických reláciách, čomu nasvedčujú aj jeho posledné projekty. Na Markíze pred časom opätovne odštartovala 6. séria zábavnej relácie 2 na 1, kde svoj potenciál využíva naplno.



Veľkonočná časť obľúbeného Inkognita. Tajným hosťom bol Dano Dangl. Zdroj: TV JOJ

Pre jojkársky Top Star však prezradil aj pikošku o sebe, konkrétne opísal netradičný zlozvyk. Má totiž úchylku vo vypínačoch a musí stláčať všetky neznáme gombíky. „Pre moju hektickú povahu mám veľa negatívnych vlastností. Doma sa mi to nedeje, všetky gombíky už poznám, no v cudzom prostredí to má také vzrušenie,” priznal.



Kedy stlačil to, čo nemal? „Raz som v rozhlase poprepínal všelijaké klimatické systémy. Kým sme znova začali točiť, trvalo to asi 40 minút. Ten pán to mal takto nastavené asi 10 rokov a ja som to kompletne ,rozšteloval',“ zaspomínal si Dano.