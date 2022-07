Speváčka Dara Rolins ostala cez víkend poriadne rozladená. V sobotu sa totiž s dcérou Laurou (14) vybrali s kuframi na pražské letisko a mali odletieť na plánovanú dovolenku do Ameriky. Ich let však zrušili a tak tomu dali šancu na druhý deň. „Tak sme chceli odletieť do Ameriky a nepodarilo sa. Zrušený let... Aktuálne dosť bežný jav,“ napísala v sobotu Dara k videu, ktoré zverejnila na Instagrame. „Druhý pokus v nedeľu," dodala a priložila aj smutnú fotku s dcérou Laurou. V nedeľu už, našťastie, všetko išlo tak, ako malo. „Bolo to do poslednej chvíle veľmi napínavé, ale nakoniec sa stal zázrak a my sedíme v lietadle, smer La la land – Los Angeles,“ zverila sa fanúšikom speváčka a ako dôkaz priložila video z lietadla, keď už sedela na svojom mieste. Rolins si tak už dva dni užíva atmosféru slnečného L.A.



Tisícky pasažierov čakajú na odbavenie letu v hale na medzinárodnom letisku vo Frankfurte nad Mohanom 22. júla 2022. Zdroj: Boris Roessler

Niečo podobné, no bez zrušeného letu, za to s poriadnym zdržaním na letisku, nedávno zažila herečka Monika Hilmerová. „Konečne sme absolvovali dlhoočakávanú dovolenku v obľúbenom Španielsku. Odbehla som tam za rodinou a priateľmi o dva dni neskôr rovno po odohraní doobedňajšieho divadelného predstavenia a síce som najprv nečakane strávila 10 hodín čakaním na odlet, ale stálo to za to,” priznala nedávno na Instagrame. „Najprv som hodinu sedela v lietadle, ktoré si stále ‚nacvičovalo‘ pohyb klapiek na krídle lietadla, až kým nekonštatovala posádka, že s takým lietadlom bude lepšie nevzlietnuť. A tak nás evakuovali opäť na letisko, kde sme si počkali do noci na ďalšie lietadlo. Letiskovú halu už poznám podobne ako Tom Hanks vo filme The Terminal. Prajem vám všetkým príjemné leto, prípadne dovolenku, nech ide všetko hladko, šťastné lety aj cesty,” dodala.

Na letisku si vytrpel aj Dano Dangl a tiež sa to týkalo Španielska. „Áno, aj my sme mali smolu na letisku. Let nám meškal 3 hodiny. Nestíhajú. Dokonca v tom čase naša letecká spoločnosť, ktorou sme leteli, mala štrajk, tak nás odmietli vypraviť. Zažili sme aj takú bizarnú situáciu, letuška sa potom rozplakala pri privítavaní na palube. To bolo také ‚zaujímavé‘. Dosť nimi asi tieto dni lomcujú emócie. Bolo to 9. júla a leteli sme zo Španielska. Tam bol vtedy najväčší malér s odletmi,” prezradil nám Dangl.

Za meškanie lietadla majú ľudia nárok na kompenzáciu, no nie vždy. A presne toto je prípad Dana. „Dá sa to, keď vám mešká lietadlo nad tri hodiny, ale práveže tie svi*e to stihli do troch hodín, tak nemáme právo na nič. Meškanie bolo tuším 2 hodiny 58 minút. Naschvál to asi takto urobili, aby nemuseli vyplácať odškodné,” hovorí so smiechom v hlase.

Výška odškodného, ak váš let meškal viac ako tri hodiny, potom závisí od dĺžky letu, ktorá sa meria vzdušnou vzdialenosťou od odletového po príletové letisko. Ak do destinácie priletíte o tri hodiny neskôr, iné je odškodné do 1 500 km, do 3 500 km a nad 3 501 km. Dangl však neuvidí ani euro, keďže jeho let meškal tesne pod 3 hodiny. „Život je v pohode. Ja to tak beriem, že to tak malo byť,” dodal.